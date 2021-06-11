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Sağlık Bakanı Yardımcısı Birinci, pandeminin dijital ayağını anlattı

11 Haziran 2021 Cuma - 21:34 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 21:34

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, Dijital yönetimin pandemi ile mücadeledeki önemini anlattı.


Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, TRT ekranlarında yayınlanan ve Dr. Halit Yerebakan tarafından sunulan Hayatın Ritmi programına konuk oldu. Birinci salgının başından bu yana yürütülen çalışmaları tek tek anlattı.
 
Koronavirüs ile mücadelede dijital yöntemlerin kullanılması konusuna değinen Dr. Birinci, ‘Pandeminin dijital yönetimi’ konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
 

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Sağlık Bakan Dr. Şuayıp Birinci Dijital yönetim
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