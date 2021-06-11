Sağlık Bakanı Yardımcısı Birinci, pandeminin dijital ayağını anlattı

Koronavirüs ile mücadelede dijital yöntemlerin kullanılması konusuna değinen Dr. Birinci, ‘Pandeminin dijital yönetimi’ konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Pandeminin dijital yönetiminde dünyanın gıptayla takip ettiği, "bizim çocuklarla" geliştirdiğimizsistem ve uygulamalarımızı TRT'de @DrYerebakan ile konuştuk. https://t.co/3YlDUhOvuL