Sağlık Bakanı Yardımcısı Birinci, pandeminin dijital ayağını anlattı

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, TRT ekranlarında yayınlanan ve Dr. Halit Yerebakan tarafından sunulan Hayatın Ritmi programına konuk oldu. Birinci salgının başından bu yana yürütülen çalışmaları tek tek anlattı.
Koronavirüs ile mücadelede dijital yöntemlerin kullanılması konusuna değinen Dr. Birinci, ‘Pandeminin dijital yönetimi’ konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Pandeminin dijital yönetiminde dünyanın gıptayla takip ettiği, "bizim çocuklarla" geliştirdiğimizsistem ve uygulamalarımızı TRT'de @DrYerebakan ile konuştuk. https://t.co/3YlDUhOvuL— Dr. Şuayıp Birinci (@suayipbirinci) June 11, 2021