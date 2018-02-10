Sağlık Bakanı uyardı! "Hiç bir hastane, acil vakalardan ücret alamaz"

"SAĞLIKTA İKİNCİ DÖNÜŞÜM HAYATA GEÇİYOR"

Türkiye'de 2002'den beri sağlık alanında güzel işler yapıldığına işaret eden Demircan, "Sağlıktaki birinci dönüşüm başarıyla tamamlandı. İkinci dönüşümü hayata geçiriyoruz. Sağlıkta, sağlığın finansmanı konusunu çözen dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz. İkinci olarak da sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği ve verimliliği açısından altyapısını yenileme çalışmaları sürüyor. Sağlık çalışanlarımızı geliştirme ve yeterli seviyeye ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Sağlıkta kalitenin sürdürülebilirliğinin de gündemlerinden olduğunu ifade eden Demircan, bunu hayata geçirme programı uyguladıklarını dile getirdi.

Sağlık alanında belli başlı problemler olduğunu vurgulayan Demircan, şöyle devam etti:

"Sağlık alanındaki sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Acil servislerde görülen yoğunluğu ortadan kaldıracak önemli bir adım attık. Acillerde 'Yeşil 2 alan' diye bir alan oluşturduk. Gözlemlediğimiz, acile gelen hastaların yüzde 70'i 'kırmızı' ve 'sarı' değil 'yeşil alan' olan hastalar. 'Kendimi acil hissediyorum, hemen tedavi görmek istiyorum' diyen her vatandaşımıza bakmakla yükümlüyüz. O nedenle acil servislere müracaat eden tüm vatandaşlara süresi uzun zaman gerektirmeyecek şekilde ulaşılabilecek bir model geliştirdik.

Bu modelde ambulansa gelen hastaya, doğrudan kaydı yapılmadan müdahalesi yapılıyor. 'Sarı alan' hastalara da yine kısa zamanda müdahale ediliyor. Onların kayıtları yapılıyor. İkinci alan 'yeşil alan' hastalarımız ise ikiye ayrılıyor. Acilde çözülebilecek hastalıklar 'yeşil 1' poliklinikte çözülebilecek hastalıklar ise yan tarafta kurduğumuz ve mesai kaydırmasıyla oluşturduğumuz poliklinik hizmetleriyle sorunu orada çözüyoruz. Bu model, acillerdeki yoğunluğu ortadan kaldıracak."

"ACİLLERDEKİ YIĞILMA ORTADAN KALKACAK"

Bu çalışmayı değerlendirme toplantısında sağlık personeliyle paylaştıklarını anlatan Demircan, bu çalışmayı daha verimli hale getirecek adımlar atacaklarını kaydetti.

"AÇIK VE NET BİR KURALDIR"