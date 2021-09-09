Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak 9 Eylül? Bakan Fahrettin Koca “Simge Gün” diye duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan duyuru sonrası Koca’nın ne zaman, saat kaçta açıklama yapacağı sorgulanmaya başlandı. Bakan Koca, ‘Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün dedi ve açıklama yapacağı saati duyurdu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18:00’da açıklama yapacağını duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında, ‘Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere.’ dedi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI YAPILAN AÇIKLAMALAR

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Bilim Kurulu'nun, yüz yüze eğitim, salgının seyri ve aşı programının devamlılığı gündemiyle bir araya geldiğini belirtti.

Salgın ortamında, eğitimi ara vermeden sürdürebilmek için çalışmaların tamamlandığına ve çocukların yüz yüze eğitime başladığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:



"Onları korumak konusunda sorumluluğumuz büyük. Her vatandaşımızın hassasiyetle hareket edeceğine inancımız tam. Bizler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üzerimize düşen düzenlemeleri yaparak, tedbirlerimizi aldık ve birlikte harekete geçtik. Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz."