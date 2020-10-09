Sağlık Bakanı Koca: "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Son 2 haftada vaka sayısının 3'te 1 oranına indiğini belirten Bakan Koca, bu gidişin rehavete sürüklememesi gerektiği uyarısını yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamaları:

Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik.

Bu iyi gidiş bizi asla rehavete sürüklememeli. Hedefimiz günbegün hasta sayısını azaltmak. Yüksek seyreden hasta sayılarına şahit olduk. Son 2 haftada vaka sayımız 3'te 1 oranına indi.

Adana'da vakamız eylül ayında en yüksek olan sayı, yüzde 66 azalma gösterdi. Adanalı hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. Büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz.

Adana'da şuan 228 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Her ekip 3 kişiden oluşuyor. Türkiye genelinde temaslıların taraması ortalama şu dönemde 7.5 iken Adana'da 6.5 saate kadar inmiş oldu. Bu Türkiye ortalamasının da altında. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor.

Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum.