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Sağlık Bakanı Koca salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı

AA |  03 Haziran 2020 Çarşamba - 14:13 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 14:13

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesinde 764 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde en güvenilir bilgi kaynağı çıktı.


SÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Canöz, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, öğretim üyeleri Doç. Dr. Nilüfer Canöz ve Dr.  Özlem Çerçi ile "Pandemi krizi sürecinde bilgilenme aracı olarak sosyal medya  kullanımı" konulu saha araştırması yaptıklarını belirtti.
 
 Çalışma ile, sosyal hayatın durma noktasına geldiği salgın sürecinde,  kişilerin bilgi kaynağı olarak sosyal medyayı ve diğer bilgilenme araçlarını ne  düzeyde kullandıklarının belirlenmesinin amaçlandığını ifade eden Canöz, 764 kişi  üzerinde online olarak yapılan çalışmada oldukça çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını  bildirdi.
 
Bekarlar evlilerden daha fazla sosyal medyayı takip ediyor
 
Canöz, araştırma ile sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğunun,  günlük ortalama 2,5 saatlerini sosyal medyada geçirdiklerinin tespit edildiğini,  bu durumun cinsiyete ve medeni duruma göre değişiklik gösterdiğini bildirdi.
 
Kadınların erkeklere, bekarların da evlilere göre sosyal medyada daha  fazla zaman geçirdiklerinin saptandığını dile getiren Canöz, "Araştırmaya göre,  sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu, cep telefonundan sosyal medyaya  bağlanmayı tercih ediyor. Yine katılımcıların çoğunluğunun, üç ve daha fazla  sayıda sosyal medya uygulamasına baktığı, bekarların evlilere göre daha çok  sayıda sosyal medya uygulamasını indirerek kullandığını saptadık." diye konuştu.
 
Canöz, araştırmaya göre, sosyal medya kullanıcılarının, koranavirüs  ile ilgili bilgilenmede en fazla kullandıkları bilgi kaynağının ilk sırasında,  geleneksel kitle iletişim aracı olan televizyonun, ikinci sırasında ise sosyal  medyanın geldiğini aktardı.
 
Sosyal medya kullanıcılarının, salgın sürecinde en güvenilir bulduğu  bilgi kaynağı olarak yüzde 38,9 ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı beyan  ettiğini anlatan Canöz, şunları kaydetti:
 
 "En güvenilir kaynak olarak Bakan Koca'nın ardından yüzde 22,3 ile  Sağlık Bakanlığının internet sitesi ikinci sırada yer aldı. Yani Bakan Koca'nın  güvenirliği, kendi bakanlığının web sayfasından da yüksek çıktı. Bu sonuç bize,  kriz iletişiminde sözcülük görevini yerine getiren Bakan Fahrettin Koca'nın, tek  seslilikle sürekli kamuoyuna bilgi aktarmasının ve Sağlık Bakanlığının Kovid-19  krizinde halkın takdirini kazanacak şekilde kriz yönetimi sergilemesinin önemli  etkisinin olduğunu gösterdi."
 
En fazla kullanılan sosyal medya uygulaması WhatsApp ve Instagram
 
Yaptıkları araştırmada kullanıcıların en fazla WhatsApp ve Instagramı  kullandığını tespit ettiklerini belirten Canöz, "Kullanıcıların eğitim düzeyi  yükseldikçe WhatsApp ile birlikte Facebook kullanıcılarının oranı artıyor.   Sosyal medyanın, en fazla gündemi takip etmek ve haber almak amaçlı olarak  kullanıldığı saptandı. Yine katılımcıların yüzde 75,4'ünün Kovid-19 sürecinde  bilgilenmek amacıyla sosyal medyaya yöneldiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.
 
  
 

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