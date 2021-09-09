Sağlık Bakanı Koca saat 18.00'de açıklama yapacağını duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin seyrin dışında saat 18.00'de açıklama yapacağını duyurdu. Bakan Koca'nın bu paylaşımı merak uyandırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.