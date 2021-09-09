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Sağlık Bakanı Koca saat 18.00'de açıklama yapacağını duyurdu!

09 Eylül 2021 Perşembe - 11:51 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 12:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin seyrin dışında saat 18.00'de açıklama yapacağını duyurdu. Bakan Koca'nın bu paylaşımı merak uyandırdı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı. 

 

 

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