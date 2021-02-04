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Sağlık Bakanı Koca'nın görüşleri DSÖ'nün dergisinde yayımlandı

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 11:44 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 11:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık İnsan Gücü Direktörü James Campbell'in, küresel Kovid-19 salgınında aşı, sağlık sistemi ve sağlık personelinin rolüne ilişkin değerlendirmeleri, DSÖ'ye ait derginin son sayısında "baş yazı" olarak yayımlandı.


Sağlık Bakanı Koca'nın önerisiyle, Dünya Sağlık Asamblesi tarafından,  Kasım 2020'de gerçekleştirilen 73. devam oturumunda 2021 "Uluslararası Sağlık  Çalışanları Yılı" ilan edildi.
 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından teklif edilen ve konsensus ile alınan  kararda, Kovid-19 salgınında ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının  verdiği emekler göz önünde tutuldu.
 
Bakan Koca'nın, DSÖ'ye ait derginin son sayısında James Campbell ile  ortak yazar olarak yaptığı değerlendirmeleri, "Sağlık iş gücünün finanse edilmesi  ve korunması" başlığıyla "baş yazı" olarak yer aldı.
 
Yazıda, salgından önce çok sayıda ülkenin ihtiyaç, beceri eksikliği ve  bunların kötü dağıtımı ve uyumsuzluğu dahil olmak üzere sağlık işgücü açısından  birçok sorunla karşı karşıya olduğu vurgulandı.
 
Baş yazıda, büyük bir kısmı düşük ve düşük orta gelir düzeyli  ülkelerde olmak üzere, küresel çapta sağlık işgücü eksikliğinin 18 milyon  olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
 
Salgın etkisini göstermeye başladıkça sağlık çalışanlarının daha fazla  soruna ayak uydurmak zorunda kaldığının altı çizilen yazıda, şunlar kaydedildi:
 
 "Bu sorunlara artan enfeksiyon hızı, karantina, mortalite, kişisel  koruyucu donanım eksiği, sosyal ayrımcılık ve saldırı ile Kovid-19'un görüldüğü  bir ortamda çalışma ve eve dönerek arkadaş, aile üyeleriyle ilgilenme ikilemi  örnek verilebilir.
 
Sağlık çalışanları ve hatta sağlık alanında öğrenimine devam eden  öğrenciler, birçok ülkede bu zorlukların üstesinden gelmiş, hızlıca yeni  beceriler kazanmış, daha yoğun çalışmaya başlamış, sunulan hizmetleri yeniden  önceliklendirilmiş ve yenilikçi sunum stratejilerini daha hızlı şekilde  uygulamaya koymaya başlamışlardır. Fakat pandemi sağlık hizmetleri sunumunu  sekteye uğratırken birçok ülke bunun temel nedeninin, çalışabilecek durumda olan  sağlık çalışanı sayısının azalması olduğunu öne sürmüştür.
 
Pandeminin ilk dönemlerinde DSÖ'ye bildirilen enfeksiyon vakalarının  yüzde 14'ünü sağlık çalışanları teşkil etmekteydi. Bağımsız çalışmalar da  özelikle siyahi, Asya ve etnik azınlık kökenli ve erkekler olmak üzere sağlık  çalışanlarının riske orantısız şekilde maruz kaldığını ortaya koydu. Buna ek  olarak, çalışmalar, her dört sağlık çalışanından birinin depresyon ve anksiyete  yaşadığını ve her üçünden birinin ise uykusuzluktan muzdarip olduğunu  göstermiştir. 84 ülkede elverişsiz çalışma koşulları ve kişisel koruyucu donanım  eksikliği nedeniyle grev ve protestolar gerçekleştirilmiştir."
 
Sağlık çalışanları salgınla mücadelede kilit rol oynadı
 
Yazıda, Türkiye'de bir milyondan fazla sağlık çalışanı ve destek  ekibinin deneyim ve motivasyonu, tanı, tedavi ve bakım hizmetleri, temaslı takibi  ve sürveyans dahil olmak üzere Kovid-19 ile mücadelede kilit rol oynadığına  dikkat çekildi.
 
Aile hekimleri ve aile sağlığı ekiplerinin, salgın yönetilirken bir  yandan da temel hizmet sunumunun devam ettirilmesine katkı sağladığı vurgulandı.
 
Geçen yıl 44 bin sağlık çalışanının istihdam edilmesiyle krizle  mücadelede ulusal kapasitenin daha da güçlendirildiği, buna paralel olarak ülkede  sağlık personelinin güvenliği ve korunması için kişisel koruyucu donanıma  zamanında erişim sağlanmasının öncelik haline getirildiği ifade edildi.
 
Uluslararası dayanışma kapsamında Türkiye tarafından 156 ülke ve 9  uluslararası örgüte koruyucu ve tıbbı ekipman gönderildi.
 
 "Aşılama için 1,1 milyondan fazla tam zamanlı sağlık çalışanına  ihtiyaç var"
 
Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı'nda Kovid-19 aşılarının  kullanılmaya başlaması halinde sağlık işgücünün omuzlarındaki yükün daha da  artacağına işaret edilen yazıda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
 
 "DSÖ'nün tahminlerine göre dünya nüfusunun yüzde 20'sinin (yaklaşık  1.5 milyar kişi) aşılanması için 1,1 milyondan fazla tam zamanlı sağlık  çalışanına ihtiyaç duyulacaktır. Yüksek gelirli bazı ülkeler, aşılama programları  için personel alımına başlamış bulunmaktadır. Halihazırda sağlık çalışanı eksiği  bulunan ve kamu sektörü ödemelerinde sıkıntı yaşayan düşük gelirli ülkelerin  böyle bir şansı olmayacaktır. Aşılar adil şekilde dağıtılsa bile bu aşıları  yapacak sağlık çalışanları, eşit bir dağılım göstermemektedir.
 
Dünyanın dört bir noktasında 2020'de sağlık çalışanlarının  yetkinlikleri, özverileri, profesyonellikleri ve fedakarlıkları, Kovid-19  pandemisinin kontrol altında tutulmasını sağlamıştır. Sağlık çalışanlarına  duyulan minnettarlık ve borcun, ulusal, bölgesel ve küresel eylemlere  dönüştürülmesi gerekmektedir. Ülkeler, meslek örgütleri ve ilgili tüm paydaşlar,  2021'de el ele çalışarak sağlık işgücünü korumalı ve bu güce yatırım yapmalıdır."
 
  
 

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