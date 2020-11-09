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Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı: Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 19:35 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 21:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi. Bakan Koca, "Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır." dedi.


Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 85 kişi yaşamını yitirdi. 
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi  yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 85 kişi hayatını  kaybetti, 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisini tamamlanmasıyla iyileşenlerin  sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.
 
Toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222'ye ulaştı. Hasta sayısı 396  bin 831, vefat sayısı 10 bin 972, ağır hasta sayısı 2 bin 876, aktif hasta sayısı  45 bin 573 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2,  yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9,  ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat,  filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
 
"Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin  yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 2 bin 576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız  dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız  düzgün şekilde, ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi  doğru takarak virüs yükünü azaltın."
 

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