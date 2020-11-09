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Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 19:35 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 19:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır." dedi.Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.


Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576   kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti.
 
Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin  Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya  yükseldi.
   
Bakan Koca, "Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız  düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır." dedi.
 
 

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