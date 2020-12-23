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Sağlık Bakanı Koca illeri tek tek sayıp duyurdu

23 Aralık 2020 Çarşamba - 12:43 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 12:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir, Trabzon, Hatay ve Samsun'da günlük corona virüsü vaka sayılarının düşmeye başladığını, hastane ve yoğun bakım yükünün ise hala yüksek düzeyde olduğunu duyurdu.


 İzmir, Trabzon, Hatay ve Samsun valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Fahrettin Koca bu illerde günlük corona virüsü vaka sayılarının düşüşe geçtiğini ifade ederken hastane ve yoğun bakım servislerindeki yükün yüksek seyrediyor oluşuna dikkat çekti.
 
Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre 4 ildeki vaka sayılarındaki düşüş, yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranları şöyle:
 
İzmir'de son bir haftada vaka sayılarında %30 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı ise %77.
 
Trabzon'da vaka sayıları %25 düştü. Yatak doluluk oranı %52, yoğun bakım doluluk oranı ise %72.
Samsun'da vaka sayısında %35 düşüş gözlendi. Yatak doluluk oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı ise %80.
 
Hatay'da vaka sayıları %40 oranında düştü. Yatak doluluğu %85, yoğun bakım doluluğu %77 olarak kaydedildi.
 
Bakan Koca Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükünün yüksek olduğunu vurgulayarak tüm illerde tedbir çağrısında bulundu.
 
 

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İzmir Trabzon Hatay korona
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