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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Toplam 85 milyon doz aşı yapıldı!

17 Ağustos 2021 Salı - 19:46 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 19:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam yapılan aşı sayısının 85 milyon doz olduğunu açıkladı ve aşı olmayanlar için çağrı yaptı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  aşı olmayanlar için çağrı yaptı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam 85 milyon doz! Birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşılarının toplamı 85 Milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız. Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin" dedi.

 

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