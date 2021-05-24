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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 45 günde tamamlandı...

AA |  24 Mayıs 2021 Pazartesi - 19:32 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 19:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki aşılamalardaki başarısına dikkati çekerek, "Türkiye'de başarıyla uyguladığımız Kovid-19 aşı programımızın ilk aşaması olarak 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık." dedi.


 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan  ve bugün başlayan 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) konuştu. Tarihte ikinci kez video konferans yöntemiyle yapılan asamblede Koca,  bu yıl DSA'nın "Daha sağlıklı, güvenli ve adil bir dünya inşa etmek" teması ile  bir araya geldiğini anımsattı.
 
Ülke ismi vermeden İsrail'in Gazze'deki sağlık kuruluşlarına tepki  gösteren Koca, "Her ne kadar insan sağlığını ve sağlık hakkını korumak için  mücadeleler versek de son günlerde tüm bu çabaları boşa çıkartan çok acı  gelişmeleri de yaşamaktayız. Küresel sağlığı korumak ve inşa etmek adına görevli  bu Örgütün Yönetim Kurulu masasında oturup, insan sağlığı üzerine nutuklar atan  bir ülkenin, çocukların bile yaşam hakkını gözetmeden, sağlık hizmeti sunan  hastaneleri dahi acımasızca hedef alarak insan sağlığına nasıl bir tehdit  oluşturduğunu acı bir şekilde müşahede etmekteyiz. Eğer insanlık dışı bu anlayışı  görmezden gelir, Filistin'de yaşananlara sağlık camiası olarak gerekli  duyarlılığı oluşturmaz, tepkimizi göstermez isek adil ve sağlıklı bir dünya inşa  etme fikri hamasetten öte geçemez, bu toplantılar hiçbir anlam taşımaz."  değerlendirmesinde bulundu.
 
 "Kovid-19 tüm ülkeleri doğrudan ya da dolaylı etkiliyor"
 
  Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'un tüm ülkeleri ve sektörleri doğrudan ya  da dolaylı olarak etkilediğinin altını çizdi. Salgının ekonomi üzerine etkileri göz önünde bulundurulduğunda, sağlık  güvenliği ve "maişetin devamlılığının" aynı madalyonunun iki farklı yüzü olduğu  gerçeği ile karşılaştıklarını anlatan Koca, şöyle konuştu: "Bu durum, aldıkları kararlar ve uygulamaları bakımından sağlık  politika yapıcılarına sadece insan sağlığı açısından değil; insan yaşamını  etkileyen bütün faktörler bakımından tarihi sorumluluklar yüklemektedir. İşte bu  gelişmeler, sağlık camiası olarak yıllardır konuştuğumuz sağlık politikalarında  bütüncül hükümet yaklaşımı ve tek sağlık uygulamalarını etkin bir şekilde hayata  geçirebilmemiz için bize tarihi fırsatlar sunmaktadır."  Koca, Kovid-19 salgınının ilk andan itibaren tedarik zinciri, bilgi  paylaşımı, yanıt, veri toplama ve küresel yardımlaşma gibi birçok alanda  uluslararası sistemin ne kadar güçlendirilmeye muhtaç olduğunu ortaya koyduğunu  vurguladı.
 
 "158 ülkeye katkıda bulunduk"
 
  "Özellikle uluslararası dayanışma konusunda tüm dünyanın sınıfta  kaldığı aşikardır." diyen Koca, Türkiye'nin ise 158 ülkeye ve 14 uluslararası  kuruluşa sağladığı katkılar ile bu süreçte uluslararası dayanışmanın en önemli  öncülerinden olduğunu belirtti. Koca , Pandemilere Hazırlık ve Yanıt Bağımsız Paneli (IPPPR), Bağımsız  Gözetim Danışma Komitesi (IOAC) ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) Gözden  Geçirme Komitesinin çalışmalarının çıktıları da dahil olmak üzere tüm verilerin  ve öğrenilmiş derslerin ışığında DSÖ'nün güçlendirilmesi ve uluslararası sistemin  yeniden şekillendirilmesi konusunda gerekli adımların hızlı ve kararlılıkla  atılması gerektiğine vurgu yaptı.  Bakan Koca, uzlaşı sağlanması halinde, "Pandemi Çerçeve Sözleşmesi" de  dahil olmak üzere tüm uluslararası girişimleri Türkiye olarak yapıcı bir şekilde  destekleyeceğinin altını çizdi.
 
  Aşılarda "fikri mülkiyet hakları" vurgusu
 
Koca, 2021 Sağlık Çalışanları Yılı'na ve yürütülen faaliyetlere çok  büyük bir önem verdiklerini ve çalışmalara da hızla devam ettiklerini aktardı. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının önemine ise özel bir vurgu yapmak  istediğini dile getiren Koca, şunları kaydetti:
  "Çünkü bu aşılama aynı zamanda sağlık sistemlerinin devamlılığını da  sağlamaktadır. Biz de Türkiye'de başarıyla uyguladığımız Kovid-19 aşı  programımızın ilk aşaması olarak 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde  aşılamayı başardık. Ancak sadece sağlık çalışanlarının aşılanmış olması yeterli  değildir. Aynı tehdidi yaşayan sağlık çalışanlarının ailelerinin de  önceliklendirilmiş grupta olması gerektiğine inanıyor ve tüm dünyaya bu yönde  çağrıda bulunuyorum. Bu anlayışla, ülkemde tüm sağlık çalışanlarının ailelerinin  aşılama çalışmalarının başlatıldığını da sizlerle paylaşmak isterim."  Koca, diğer yandan, Kovid-19 aşılarına erişimde yaşanan etik ve  epidemiyolojik sorunların ve hakkaniyetli erişim konusunda dünyanın içinde  bulunduğu tehlikenin de altını çizerek, "Bu konu, fikri mülkiyet hakları,  teknoloji transferi, üretim kapasitelerinin artırılması ve dağıtım gibi birçok  konuda çözümler üretmemiz gereken uluslararası ilişkilerin en kritik ve acil  gündem maddesidir." diye konuştu. DSÖ üyesi ülkelere, dünyanın içinde bulunduğu bu dönem ve hatta  gelecek dönemler de sağlık tehditleri ve bu tehditlerin küresel yansımalarına  sahne olacağı uyarısını yapan Koca, "Başından beri söylediğimiz gibi çözüm,  küresel düşünüp, yerelde başarılı uygulamalara bağlıdır. Ancak şunu da  atlamamalıyız ki nihai başarı, yereldeki uygulamaların uluslararası uyumuna  dayanmaktadır." ifadesini kullandı.  74. Dünya Sağlık Asamblesi, 1 Haziran'da sona erecek.
 

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sağlık bakan Fahrettin Koca
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