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Sağlık Bakanı Koca, düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 21:50 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 21:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğünlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği uyarısında bulundu.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda düğünlerde sosyal  mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici  yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geldiğini aktardı.
 
"Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan  eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler."  ifadesini kullanan Koca, gazetelerde yer alan bir haberi de aktardı. Koca,  gazetelerde çıkan, "Sağlık Bakanlığının Kovid-19 vakalarının en çok artış  gösterdiğini açıkladığı Bursa'da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe  kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkati çekti."  haberini paylaştı.
 

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