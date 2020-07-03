Bakan Koca yaptığı son paylaşımda, "Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir. Dokunduğumuz yüzeylerde, bulaşma kabiliyetini koruyan virüsler bulunabileceği için ellerimizi sabunla ve normalde olduğundan daha sık yıkayalım. Sabun, Koronavirüsleri etkisiz hale getirir." ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Virüse karşı üç tedbirden biri...
03 Temmuz 2020 Cuma - 0:50 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 0:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya aracılığıyla corona virüs ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
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