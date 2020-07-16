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Sağlık Bakanı Koca'dan "temizlik" uyarısı

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 8:45 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 8:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Kovid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir." uyarısında bulundu.


Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sabunun yapısında bulunan,  su ve yağda kolay çözünen kısımlar ve koronavirüsteki iki tabakalı lipitleri  parçalar olduğunu belirterek, "Yağ zarı çözülen virüs etkisiz hale gelir.  Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım.  Temizlik, Kovid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir." ifadesine yer verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs
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