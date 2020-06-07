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Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafe" uyarısı

AA |  07 Haziran 2020 Pazar - 0:19 | Son Güncelleme : 07 06 2020 - 0:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Galata Köprüsü'nde sosyal mesafe kuralına uymadan balık tutan kişilerin fotoğrafını paylaşarak, "sosyal mesafe" uyarısında bulundu.


Bakan Koca, Twitter hesabından, "Sosyal mesafe kuralına balıklarla  balıkçılar arasında uyuldu" ifadesinin yer aldığı, İstanbul'daki Galata  Köprüsü'nde balık tutan vatandaşların fotoğrafını paylaştı.
 
Koca, bu paylaşımına, "Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan  anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış.  Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir.  Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast  gelmesin." notunu düştü.
 

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Sağlık Bakanı Koca sosyal mesafe corona virüs
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