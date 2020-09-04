Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugün Diyarbakır ’daki incelemelerimizi tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. Diyarbakır’ı merkez tutarak bölgedeki mevcut durumu detayları ile detaylandırdık.

Bildiğiniz üzere bu hastalığı kesin tedavisi olmamakla birlikte erkenden başlanan tedavilerle en başarılı ülkelerden birisiyiz. Bu yüzden vefat sayısını az sayıda tutmayı başardık.

Pandeminin ilk başlarında alınan kısıtlayıcı önlemlerle düşüşü sağladık.

Sosyal mesafenin korunamadığı ortamlar oldu. Bunun yansımasını da hemen gördük. Bu süreci aile bağlarının en sağlam olduğu gelenek ve göreneklerine en fazla bağlığı ile bilinen orta Anadolu ve güney doğu Anadolu bölgelerimizde daha fazla yaşadık.