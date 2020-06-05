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Sağlık Bakanı Koca'dan "maske ve mesafe" uyarısı

05 Haziran 2020 Cuma - 21:17 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 21:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz." uyarısında bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıkarken, risk  almamak için maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu  tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5  metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz." uyarısında  bulundu. 
 
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak  için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen  kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha  yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz."
 
 

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