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Sağlık Bakanı Koca'dan kritik uyarı: Sona ermedi

02 Haziran 2020 Salı - 23:31 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 23:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceği uyarısında bulundu.


Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
 
"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."
 
'Aktif rol oynayacağız'
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." ifadesini kullandı.
 
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
 
"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."

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Sağlık Bakanı ahrettin Koca corona virüs
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