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Bakan Koca'dan flaş yanıt! '3 yaşındaki bir çocuğa soru acaba nasıl sorulmalıydı?'

Bakan Koca'dan flaş yanıt! '3 yaşındaki bir çocuğa soru acaba nasıl sorulmalıydı?'