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Sağlık Bakanı Koca'dan flaş çağrı!

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:31 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 9:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı çocuklar ve gençlerin salgına karşı başarı için elinden geleni yaptığını belirterek "Kurallara uyulsun, okullara dönülsün" paylaşımında bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"Çocuklar ve gençler, okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için  elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük  tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden  devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mısınız?"
 
Koca'nın paylaşımındaki fotoğrafta "Kurallara uyulsun. Okullara  dönülsün." ifadesi kullanıldı.
 

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