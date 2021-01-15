Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." dedi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı açıklaması! 500 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı açıklaması! 500 bini geçti
15 Ocak 2021 Cuma - 14:50 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 14:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programı kapsamında aşı uygulanan sağlık çalışanı sayısını açıkladı.
- Konut kredisi 2021 faiz oranları! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç ve konut kredisi güncel faiz oranları…
- Kendisine işkence yapan eşini öldürmüştü! 'Başka bir kadın daha var'
- Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti
- Avcılar'da usulüne uygun binalar tüm katları ile yenilenebilecek