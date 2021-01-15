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Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı açıklaması! 500 bini geçti

15 Ocak 2021 Cuma - 14:50 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 14:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama programı kapsamında aşı uygulanan sağlık çalışanı sayısını açıkladı.


 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı
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