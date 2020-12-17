Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar! 'Depolarda hazır'

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısında son durumu ve merak edilenleri tek tek açıkladı. Bakan Koca, aşının şu an depolarda hazır beklediğini, birkaç günlük prosedürden sonra Türkiye'ye geleceğini söyleyerek, "İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir." dedi. Öte yandan Koca, otellerde ve eğlence merkezlerindeki yılbaşı eğlenceleri ile ilgili soruya da yanıt verdi. İşte tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısında son durumu ve tüm merak edilenleri Hürriyet gazetesi yazarı Abd ülkadir Selvi'ye açıkladı. İşte Selvi'nin bugünkü köşe yazısı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yerli aşı çalışmalarını yapan bilim insanlarımızla görüşmesi ile Bilim Kurulu toplantısı arasında konuştuk. Ağırlıklı olarak aşı çalışmalarını sordum. Aşı öncelikle iktidara yakın olanlara yapılacak şeklindeki akla ziyan yorumlara da değinmeden geçemedim. İlk olarak tedbirlerin etkisini gösterip göstermediğini sordum.

Ordu, Sağlık Bakanı Koca, “Alınan tedbirlerin etkisini bu hafta sonu ve gelecek hafta göstermesini bekliyoruz. Son dönemde Ankara ve İstanbul ’da düşüşü gördük. Hatay Adana , Maraş, Samsun Karadeniz bölgesi, Antalya Akdeniz bölgesinde artış hızı biraz düşmeye başladı. Ama belirgin bir düşüş daha görmüş değiliz” diye yanıt verdi.

YILBAŞINDA NE YAPACAĞIZ

İlk kez koronavirüs önlemleri kapsamında bir yılbaşı geçireceğiz. Sağlık Bakanı’na, “Yılbaşında nasıl eğleneceğiz” diye sordum. “Bu hastalığın insandan insana geçen bir enfeksiyon olduğunu biliyoruz. O nedenle yılbaşında da kapalı ve kalabalık ortamlardan özellikle kaçınmak gerekiyor. Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Aile içi bulaşlar yüksek olduğu için, bu dönemde aile içi bir araya gelmelerin olmaması lazım. Mümkün mertebe çekirdek aileyle bu dönemi geçirmenin, dört kişiden daha fazla bir araya gelmelerin olmamasını sağlamak son derece önemli olacak” diye karşılık verdi.

OTELLERDEKİ YILBAŞI KUTLAMALARI

Yılbaşında 4 gün kısıtlama nedeniyle oteller de ve tatil merkezlerinde rezervasyonlar daha da önem kazandı. Otellerde ve eğlence merkezlerindeki yılbaşı eğlencelerini sordum.

Fahrettin Koca, “Yılbaşı yeni bir virüs patlamasına neden olmasın” diye uyardı. Ardından ekledi: “Otellerde de eğlence tarzında herhangi bir organizasyon olmamalı. Kalabalık bir araya gelişlerin olmadığı, dar en fazla iki, üç kişinin bir araya geldiği bir durum olmalı. Onun dışında enfeksiyonun, salgının seyri açısından oteller kaynak olabilir; böyle bir duruma izin verilmemeli.”

AŞIDA BEYİN YAKAN SORULAR

Koronavirüs için umutlar aşıya bağlanmışken, birileri ise aşı üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Hiç sağa sola sapmadan aşı konusunda akla gelen her şeyi sordum.

SORU: AŞIDA ELİTLER VE HALK AYRIMI OLACAK MI?

SORU 1- Pfizer ve BioNTech aşılarının elitlere yapılacağı, Çin’den gelecek aşıların normal halka yapılacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor, öyle mi olacak?

YANIT- Ben şunu çok rahat söyleyebilirim, bilim insanlarımız aşıların menşeine bakmadan teknolojisini vatandaşımıza anlattığı sürece, birçok kimse Sinovac ya da inaktif dediğimiz aşıyı yapmayı daha çok tercih edecek.

SORU 2- Yani Çin aşısını.

YANIT- Çin aşısını. Yani inaktif dediğimiz, bizim sözleşmeyi imzaladığımız aşıyı. Vatandaşımız teknolojisini ve kısa, orta ve uzun dönem güvenilir bir aşı olduğunu öğrendikçe, birçok kimse özellikle o aşıyı tercih edecektir. Ben dünyada da birçok ülkenin imkan bulabilirlerse inaktif aşıyı daha çok; süreçte önemseyecekleri kanaatindeyim.

VATANDAŞIN SINIFINA GÖRE AŞI YAPILMAYACAK

SORU 3- Elitler ve halk diye bir ayrımınız olacak mı?

YANIT- Böyle bir ayrım söz konusu değil, böyle bir ayrım asla söz konusu olamaz. Çünkü bu aşıyla ilgili Bilim Kurulu’nun belirlediği stratejiyi açıklamış olduk. Onu detaylandıracağız. Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız. Sınıfına göre değil. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacak.

İKTİDARA YAKIN OLANLAR

Koca koca insanlar, CHP’ye yakın TV kanallarına çıkıp, ‘aşıların geldiğini ve iktidara yakın insanlara uygulandığını’ iddia edebiliyorlar. Sağlık Bakanı’na bu iddiayı da sordum. “Bunu daha önce de söylemiştim. Böyle bir durum söz konusu olamaz. İki, bir aşının Türkiye’de uygulanabilmesi için demin de bahsettiğim gibi her gelen partinin 14 günlük asgari Titck ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında incelemeden geçmedikçe kullanılması söz konusu olamaz” dedi.

AYRINTILI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı açıklama yaptı ama benim bakışlarımdan biraz daha ayrıntı vermesi gerektiği sonucunu çıkarmış olmalı. “Hangi aşı olursa olsun, eczanede satılabilirliği dahil olmak üzere bu aşıların, hatta bir defa değil parti parti geldiğinde de her gelen partiyi ayrı ayrı 14 günlük süreçte tetkiklerden geçirdikten sonra uygun ise izin vermiş oluyoruz. O tetkiki yapmadan uygulamıyoruz” diye ekledi.

SAĞLIK BAKANI İLK AŞIYI OLACAK

Sağlık Bakanı aşı konusunu öyle anlattı ki, “İlk aşıyı siz mi olacaksınız” diye sormadan edemedim.

“Strateji gereği öncelik sağlık çalışanları olduğu için ben de sağlık çalışanı olduğum için ilk aşı olanlardan olabilirim” karşılığını verdi.

AŞI NE ZAMAN GELECEK?

Bakan Koca, şunları söyledi:

“11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Bununla ilgili onay süreçleri başlamıştı. Çin devleti tarafından onay verilmiş oldu. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.”

UMUTLAR AŞIDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya aşıyı neden çeşitlendirmiyoruz diye sordum. O kadar ayrıntılı bilgiler verdi ki, başlı başına bir yazı konusu. En iyisi ben bir cümleyle özetleyeyim. Aşının çeşitlendirilmesi için ilk andan itibaren harekete geçilmiş. Temaslar devam ediyor. Bir süre sonra sonuca ulaşılacak.

Peki aşı olmadan dünyada koronavirüsten kurtulamayacak mıyız? Umutlar büyük ölçüde aşıya bağlanmış durumda. Sağlık Bakanı da, “Bir şekilde ülkelerin hepsinde yaygın aşılanma yapılmadıkça bu salgın, bu enfeksiyon dünyada azalmadıkça, Türkiye’de bitme şansı olamaz” diyor.

Ama biz yine aşı bulunmamış gibi maske, mesafe ve temizlikten şaşmayalım.

TAMAM mı?