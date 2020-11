Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama! 'Tekrar hayatımızda'

Bakan Koca, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.

'ARALIK AYINDA EN AZ 10 MİLYON GİBİ BİR AŞIYI ALABİLİR OLACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de üretilen Sinovac firmasına ait aşıya ilişkin, "Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Bununla ilgili de 1- 2 gün içinde sözleşmeler imzalanır olacak. Biz dünyada erken dönemde güvenebilir olan aşıyı vatandaşımıza önce kendimden başlamak üzere yapmak istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca grip aşısında her ülkenin 1 sene önceden siparişlerini verdiğini belirterek, "Türkiye'nin geçen yıl tedarik ettiği aşı bir milyon 300 bin ama yapılan aşı bir milyon 100 bin. Geçen yıl eczanelerde parayla satışına izin verildiği halde 200 bin aşı arttı. 'Parası olanlara veriliyor' dediniz, 'Parası olanlar almasın' diye, eczanelerden satmadım ben. 'Bununla ilgili hakkı olan kimse ona vermeliyiz' diye. Dünyanın oranlarını söylüyorsunuz haklısınız. Küresel dünyada aşı arzı yüzde 20 oranında arttı, kapasite belli. İngiltere 25 milyon yapıyordu 30 milyon yaptı, Almanya 21 milyon yapıyordu 26 milyona çıktı. Biz de 1,3 milyon daha önce yapılan oran olduğu için artırabilecek rakam sınırlı. Peki biz ne yaptık? Bu süreçte 2,3 milyona çıkardık aşıyı. Şu ana kadar 600 bin kişiye yapıldı. Peki kime yapıldı? Bilim Kurulu oturup hazırladı en riskliden başlayarak bu gruplara tanımlandı. Bu gruplar dışında burada olmayan 80 yaş üstünü de koyduk. Elimizdeki aşı devam ederse şu an 4 milyon kişiye açık. Eğer bu noktada böyle devam ederse 75, 70, 65 gibi aşağı doğru indirmeyi hızla planlıyoruz. 2 gün içinde sağlık çalışanlarımıza da başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNFLUENZA GÖRÜLMEDİ, BU DÖNEMİN MEVSİMSEL GRİBİ ARTIK COVİD'

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı 'nın her yılın 42'nci haftasında influenza (grip) taraması yaptığını belirterek, 47'nci hafta olduğu halde influenzanın görülmediğini kaydetti. Koca, "5 haftadır tarıyoruz bu dönemde daha yok. Her yıl şu dönemde çocuk poliklinikleri üst solunum yolu enfeksiyonundan geçmez biliyorsunuz. Şu an çocuk poliklinikleri çok sakindir ve yoğun olan erişkin, dahili polikilinkleri daha fazla. Çünkü Covid daha fazla. Bu dönemin mevsimsel gribi artık Covid" dedi.