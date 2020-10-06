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Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ açıklaması!

06 Ekim 2020 Salı - 10:42 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 10:45

Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'nin Covid-19 mücadelesiyle ilgili raporu yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, raporla ilgili açıklama yaptı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  DSÖ'nün Türkiye raporu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
Twitter'daki resmi hesabından DSÖ'nün Türkiye raporunun linkini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları yazdı:  ''DSÖ, Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek. DSÖ TÜRKİYE COVID-19 RAPORUNDAN İKİ TESPİT: Ölüm oranları dünya ortalamasının oldukça altında. Türkiye genç nüfusu avantaja çevirdi.''
 
 

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Türkiye covid-19 rapor
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