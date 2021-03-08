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Sağlık Bakanı Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

AA |  08 Mart 2021 Pazartesi - 9:29 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 9:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.


 Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınlar bizi  bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle  yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha  iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart  Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca Kadınlar Günü 8 Mart
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