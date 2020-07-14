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Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu açıkladı

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 20:26 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 20:44

Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu.


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 43 bin 231 test yapıldı, 992 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1049 kişi iyileşti.
 
Toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, vaka sayısı 214 bin 993, vefat  sayısı 5 bin 402 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1204,  solunum cihazına bağlı hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı da 196 bin  720 oldu.
 
Bakan Koca'nın değerlendirmesi
 
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede  bulundu:
 
"Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987  olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi  alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz.  Bugünü tekrar aramayalım."
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs
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