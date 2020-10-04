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Sağlık Bakanı Koca, corona virüsle ilgili yeni kamu spotu paylaştı

04 Ekim 2020 Pazar - 23:35 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 23:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez'in rol aldığı yeni kamu spotunu paylaştı.


Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele  için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer  vererek, şunları kaydetti.
 
"Taner Ölmez, Bakanlığımızın Koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü  kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle  yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle  sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."
 

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Sağlık Bakanı corona virüs Mucize Doktor
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