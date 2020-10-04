Sağlık Bakanı Koca, corona virüsle ilgili yeni kamu spotu paylaştı

Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer vererek, şunları kaydetti.

"Taner Ölmez, Bakanlığımızın Koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."