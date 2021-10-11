Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak
ANKARA,(DHA) | 11 Ekim 2021 Pazartesi - 8:25 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 8:25