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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak

ANKARA,(DHA) |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 8:25 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 8:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.
 

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