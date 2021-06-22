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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Ünlü isimlerden aşı için önemli çağrı

22 Haziran 2021 Salı - 23:54 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 23:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, ünlü oyuncular Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı yeni koronavirüs aşısı kamu spotu videolarını paylaştı


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan ve Şen ve Mola'nın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.
 
 
Şener Şen, spotta "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için, normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın." ifadesini kullandı.
 
 
Ezgi Mola da vatandaşlara "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim." diye seslendi.
 
Videolarda ayrıca "Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz." ifadeleri yer aldı.
 

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