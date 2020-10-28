Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu açıklaması saat kaçta? Bakan Koca'dan önemli mesaj!

Bilim Kurulu açıklaması ne zaman? Tüm Türkiye koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınacak yeni kararların olup olmadığı Bilim Kurulu toplantısının ardından netleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hafta başında İstanbul'da yaptığı incelemeler Bilim Kurulu toplantısında masada değerlendirilecek. İstanbul'da başta toplu taşıma olmak üzere yeni önlemlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Tüm Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında... Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu açıklaması saat kaçta? Yeni önlemler alınacak mı? Bilim Kurulu toplantısının gündeminde hangi konular var? İşte Bilim Kurulu toplantısının detayları...

Bilim Kurulu toplantısı ve alınacak yeni kararlar bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hafta başında İstanbul 'da yaptığı incelemeler Bilim Kurulu toplantısında ana gündem maddesiydi. Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son durum ve alınacak önlemlerin değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu kararları açıklanacak. Tüm Türkiye'nin gözü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu açıklaması saat kaçta? Yeni önlemler alınacak mı? Bilim Kurulu toplantısının gündeminde hangi konular var? İşte Bilim Kurulu toplantısının detayları...

BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapıldı. Koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı öncesinde Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısına katıldı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Koca, iki programıyla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla duyurdu. Bakan Koca, İstanbul Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu bugün toplandı. Valimiz, kaymakamlarımız, ilçe sağlık müdürlerimiz ve diğer yöneticilerimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda, temaslı takibi çalışmalarını ve artışla birlikte oluşan ihtiyaçları ele aldık. Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti ile ilgili olarak ise Bakan Koca, İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticileriyle Görüşme. Yaptığımız ziyarette, pandemi sürecindeki hasta yükü, değişiklik gösteren şartlarda verilecek katkı ve diğer hizmetler konusunda bilgi aldık. Tedbirde tavizsiz olursak hastanelere daha az ihtiyaç duyarız" mesajını paylaştı.

İSTANBUL'DA ALINACAK YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

Hafta başında İstanbul Valiliği 'nde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otobüs, metro ve metrobüs seferleriyle ilgili yeni tedbirlerin gündemde olduğunu belirtmişti. Bakan Koca alınacak önlemlerle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

Toplu taşıma pazar yerleri, alışveriş ortamları müdahale bekleyen konulardır. Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık.

Riski sabah akşam göğüsleyen, işçi memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin önlenmesini amaçlıyoruz.

Toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız.

Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir.

İstanbul'un bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşıyor.

Bu süre zarfında ise sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz.Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.

Bu destek için sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra, hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor.

Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin.

Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin.

Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.

Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik.