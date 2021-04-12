Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyonlu vakaları tek tek açıkladı

Ülkemiz salgın boyunca yaşadığını en zor dönemlerden birini geçirmektedir. Mart ayının başından itibaren vaka sayılarını il il gösteren harita yayınlıyoruz. Bu harita, Türkiye genelinde vakaların arttığını gösteriyor. İki olumsuz faktör var. Biri; zamanla yorulmuş olmamızdır. Diğeri, virüsün mutasyonlarıdır.

Mutasyon ve varyantlar konusunda, genelde beklenti şansın bizden yana olmasıydı. Şu anda bu gerçekleşmedi. Bilim insanları, Kovid-19'un yaygınlaşmasının nedenini varyantlara bağlıyor.

Türkiye'deki vakaların artışı bunu doğrulamaktadır. Virüsün geçirdiği değişim bazen etkisinin azalmasına da yol açabilir. Vaka artışında etkisi olan varyantlarla işi zorlaştırdığı bir gerçektir. Bunlar hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olabilmektedir.

Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken, bugün bu oran yüzde 53'lere düştü. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Aşılama ile toplumsal bağışıklığı güçlendireceğiz. Toplam aşılanan kişi sayısı 18 milyon doz aşı yapıldı. İkinci doz aşı olan kişi sayısı 7,5 milyonu bozdu. Türkiye en çok aşı yapan 6. ülkedir.

Birkaç tabloyu özellikle vermek istiyorum. Burada 65 yaş üstünü görüyoruz. Sağlık çalışanlarının aşı sonrasını özellikle toplam vaka sayısı içindeki oranını görmüş oluyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 1 Ocak itibariyle toplam vaka içindeki oranı 17.7, şimdi ise yüzde 8.2, yani aşılama sonrası neredeyse toplam vaka sayısı içinde yarı yarıya düşmüş durumda. Bu dönemde aşılanan kişi sayısı ise 65 yaş üstü yüzde 76.4, yani 100 aşılanamadı. Halen yüzde 23.6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız aşısı tanımlandığı halde yaptırmış değil.

Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı Ocak başında yüzde 5.3, aşılama oranı yüzde 86. Yüzde 86 oranıyla birlikte toplam vaka içindeki payı 1 Ocakta yüzde 5.3 iken şu an 1.37'ye kadar indi.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Kabine Toplantısı'nda alternatifli önerileri sunacağız.