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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Yarın sabah gelecek!

AA |  24 Ocak 2021 Pazar - 14:05 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 14:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 milyon doz aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünün yarın sabah Türkiye'ye geleceğini açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz  olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah  Türkiye'de olacağını bildirdi. 
 
Koca, Twitter hesabından, Türkiye'ye yapılacak ikinci aşı sevkiyatına  ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci  sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde  olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam  edecek şekilde elimize ulaşacak." bilgisini verdi.
 
 

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