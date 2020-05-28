Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9. ABD DIŞİŞLERİ ESKİ BAKAN YARDIMCISI MATTHEW BRYZA" ifadelerini kullandı.
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- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyaya ilan etti! 'Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyaya ilan etti! 'Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor'
28 Mayıs 2020 Perşembe - 14:02 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 14:02