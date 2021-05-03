Sağlık Bakanı Koca: Sinovac aşısının sevki devam edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, "Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. BioNTech aşısı ise Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. BioNtech ise Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz teslim edilecek. Toplam 90 milyon doz olacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da yakında planlandığı şekilde devam edecek.

Kısıtlamalarla birlikte önemli bir düşüş başlamıştır. Vaka sayısının düşüş hızının daha da azalacağı öngörülmüştür. Kısıtlamalara uyum iyi seyirde başladı. Bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlamalar yapabileceğiz.

Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Sevindirci haber bu 4 ilimizde vaka sayıları neredeyse yarı yarıya azalmış durumda. Edirne 'de filyasyon ekip sayımız 98, vaka sayısında yüzde 50 düşüş yaşandı.

Özellikle haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama istiyoruz, bunda kararlıyız. Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz.