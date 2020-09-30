Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Salgında hayatını kaybedecek insan sayısının 2 milyonu geçeceğini belirtiyor. Dünya vaka tespitinde yeterince atak ve kararlı hatta istekli değildir. Salgında gözle görülmeyen her risk izole edilmiş riskten çok daha korkunçtur. Amacı hastalıkla etkin mücadele olan vakaya ulaşır. İlerlemiş vakanın müraacatını beklemez. Bu dönemde sosyal davranışlarımız değiştiği gibi ruh durumumuz da değişti. Bazı durumlarda fikir birliğine kolay ulaşıyoruz, bazı durumlarda zor ulaşıyor. Herkes bir yorum bir sorun ileri sürebilir. Başka kaygılar ortaya koyabilir. Bu konuda unutulmaması gereken toplumun ortak sorununu ele aldığımızdır. Bunu yaparken de toplumun görülen ve ya çıplak gözle görülmeyen çıkarları korumamız gerektiği gerçeğidir. Yapılan eleştirilerde pergelin bir ayağı burada olmalıdır. Bu sözlerimden de anlaşılacağı gibi bazı iddialarda huzurunuzda yanıt vereceğim.
'TÜNELİN SONU GÖRÜLÜYOR'
Aşı için 1-2 aylık zaman kaldığı görülünce tünelin sonu görülüyor. Bu yolun emekçilerinin cevap hakkı vardır. Bu tedbirlere uyan devletine güvenenlerin de hakkıdır. Her şeyden önce kelimeleri doğru kullanmakta önemlidir. Artık dalgalardan piklerden değil, tedaviden bağışıklıktan bahsediyoruz. Testten vakadan bahsederken şimdi ağır hastadan bahsediyoruz. Testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. İz sürücüler olan filyasyon ekibimiz ağırlıklı olarak bunları takip ediyoruz. Eğer tespit ile izole edilmezlerde salgının yayılmasına yol açarlar. Söz konusu şartlar yerine getirildiği için bu gruptakiler salgın için 1. öncelikle yeri yoktur. Basitçe bilmemiz gereken diğer şey semptom gösteren kişinin taşıyıcı olduğunu gösteren şeydir. Artış hasta gösteren sayısına karşı öne çıkan durumum sağlık sistemimizin gücünü korumasıdır. Test sonucu pozitif çıkanların her biri vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır.
ÖLÜ SAYILARINDA YAPILAN SPEKÜLASYONLAR
Ağır hasta tanımı nedir? Kovid-19'un viral solunum yolu enfeksiyonun ötesine geçip sistemik hastalık halini alması, ve hastayı dış desteğe ihtiyaç durumuna getirmesi durumunda hastayı ağır hasta olarak tanımlıyoruz. Skor arayışında olanlar sayıyı gerçekten yüksek göstermeye çalışanlar neye dayanak arıyor. Türkiye'de ölüm bilgileri 2 kaynakta toplanmaktadır. Biri Belediyelerimizin defin sayılardır. Diğeri Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Ayrıca ölüm raporlarında bulunan bazı kategorik bilgiler yanlış kullanılıyor. Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir. 2013'ten beri kullanılmaktadır.
Bu belgede önemli olan 2 yerdir. Biri ölüm şekli diğeri ise ölüm nedenidir. Hastalığa bağlı doğal ölümün izahı için bulaşıcı hastalık açıklaması da eklenmiştir. Kayıtlar bu yıl 10'da 1'nin ölümün bulaşıcı hastalık şeklinde olduğunu göstermektedir. Buradan kovid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz.
Bulaşıcı hastalığın sadece korona olduğunu sanıyorsa yanılıyor. Defin sonrası alınan kesin ölüm raporunda hastanın onaylanmış ölüm nedeni bu hanede yer almaktadır. Vefat sayılarına ilişkin yanıltıcı iddialar bazı Belediyelerin açıklamalarına dayanıyor. Belediyelerin e-devlet veri tabanında yer alan mezarlık bilgi sisteminde söz konusu ildeki defin sayısı yer alır. Defin raporu ise kişilerin öldüğü ilde verilir. Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemeye çalışan kendi itibarını zedeler. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Şu ana dek korona kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Kovid-19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı ise 8 bin 62'dir. Daha az ve ya daha fazla değildir. Ölüm nedenleri TÜİK tarafından Dünya standart sınıflamasına göre yayınlanır.
'ANKARA'DA 2 HAFTADA YARI YARIYA İNDİ'
Bir haftayı İstanbul'a ayırdık. Toplam 23 ilimizin sağlık altyapısını, yürütülen faaliyetleri masaya yatırma fırsatı bulduk. 2 hafta önceki toplantımızda Ankara'yı değerlendirmiş, sayılardaki artışın yüksek olduğunu ifade etmiştim. Bu artış Anadolu'nun birçok bölgesini etkileyen bir durumdu. En fazla dikkat çeken yer Ankara'daydı. Ankara'da hasta sayısı son 2 hafta içinde yarı yarıya azaldı. Testlerin erken sonuçlanması, tedaviye erken başlanması, filyasyon ekiplerinin arttırılması, temaslı takibi ve izolasyon, semptomlulardan numune alınması bilinen hususlardır.
Ankara özelinde kurulan çağrı sisteminde 110 görevli evleri arayıp takip yapıyor. 120 kişiden oluşan doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor. 780 filyasyon ekibimiz sahada. Bu tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı yüzde 60'a yakın oranda azaldı. Vaka sayısı İstanbul'un da altına indi. Yoğun bakımda yatan hasta sayımız da ağır hasta sayımız da azalmış oldu.
'DENEMELERİN ÇOK ÖTESİNE GEÇTİK'
Aşı ile ilgili gelişmeler üzerinde duramıyorum. Denemelerin çok ötesine geçtiğimizi vurgulamak isterim. Bağlantıda olduğumuz ülkeler aşıdan sonuç aldıklarını rapor etmektedir. Yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Halen 13 çalışma var. Faz1 deneylerine başlamak üzerinde olanlar var. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum. Şu an için elimizdeki gücün tedbir olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Daha önce varolan bilgilere yeni bilgiler ilave etmiş olduk bugünkü tabloda. Bu ilave sütunun maksadı bundan sonraki dönemde özellikle bizim daha çok sahada yoğun filyasyon yapmamız, temaslı takibi yapmamız, aile hekimliğinin devrede olması, sağlık sistemimizin kuruluşlarımızın hasta yükünü takip edebilir olmasıdır.
Haftalık yatak doluluk oranımız yüzde 43,3. Erişkin yoğun bakım yüzde 67.1
'10-12 İLİN VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR'
Yaklaşık 10-12 ilin vaka sayısında artış olduğunu görüyoruz. Bunlardan Elazığ, Adıyaman, Malatya olduğunu söyleyebilirim.
İstanbul vaka sayısı yüzde 2.8 oranında düştü. Servis yatak doluluk oranımız yüzde 51.1, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 61.3. Burada özellikle şunu söylemek istiyorum, doluluk oranlarından bahsettiğimiz Kovid hastaları dışında bütün hastaların doluluk oranından bahsediyoruz.
Yüzde 40'a yakını boş demektir. 28 binin yüzde 40'ı demektir. Yani 12 binlere yakın yoğun bakım yatağının boş olduğunu gösteriyor. Ağır hastamız 1500'lerde.
Ankara'da vaka sayısı düşüklüğü son haftayı gösteriyor. Üç hafta öncesine göre düşüş yüzde 60'larda.
İzmir'de vaka sayısı yüzde 26 düştü.
Konya'da vaka sayısı yüzde 43,5 oranında son 10 günde düştü. 20 gün içinde Konya'daki vaka sayısı dörtte bire indi.
SORULAR VE YANITLAR
Özellikle akıllı bilekliklerden iki hafta önce bahsetmiştim. Uygulamayı zorunlu olmadıkça kullanmaktan yana değiliz. Ama akıllı bileklikte GPRS üzerinden çalışan, belli bir mesafeden sonra hareket edildiğinde uyarı veren sistemden bahsediyoruz. Bununla ilgili yazılım yapıldı. Ayrıca sabit bir yere takılabilen, mesafeyi bizim ayarlayabilir olduğumuz aileden birden fazla kişi varsa takip edilebilir olduğu, onun tanımlandığı, mesafe aşıldığında yine uyarı sistemiyle devreye giren bir sistem üzerine çalışıldı, şu an yapıldı. Ben şu uygulamadan yanayım, akıllı bilekliyi evde izole olmak istemeyen, evde izole elmesinden endişe ettiğimiz izole olmayan kişilere uygulanması gerektiğini kullanılmasını düşünüyoruz.