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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara belgeli yanıt

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 1:45 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 1:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden Cemal Küçükşahin'in ölüm raporuyla ilgili iddialara Twitter hesabından yanıt verdi. Bakan Koca, Küçükşahin'in ölüm raporunda iddianın aksine olması gerektiği gibi Covid-19 yazdığını belgesiyle gösterdi.


Ölüm raporunun fotoğraflarını paylaşan Bakan Koca, "Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cemal Küçükşahin
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