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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kalabalık cenaze özrü

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 19:56 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 19:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirileri üzerine 'Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum' yanıtını verdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Çin'den gelen 1 milyon doz  ücretsiz aşının Devlet Malzeme Ofisine her bir dozu 12 dolardan fatura edildiği"  iddiasına ilişkin soru üzerine Koca, "Ben özellikle pandemi sürecinde merkezde  durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit şekilde hizmet etme gayreti içinde oldum.  Maalesef bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak ve siyasi arenaya çekmek  isteyenler oluyor." diye konuştu.
 
Koca, "Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben  bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı  ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok. Özellikle 83 milyon  vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım.  Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi  de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik  yarın basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım." ifadelerini kullandı.
 
"CHP tarafından TBMM Genel Kurulu'nu, Kovid-19'la mücadele konusunda  bilgilendirmeniz istenmişti. Genel Kurula gelecek misiniz?" sorusuna Koca,  "İstenirse her zaman, her yere gelirim." karşılığını verdi.
 
"Merhum Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına  uyulmadığına ilişkin bir eleştiri de var. Nasıl cevap verirsiniz?" sorusu üzerine  Koca, şunları kaydetti:
 
"Özellikle pandemide, salgının nasıl seyrettiğini ve bulaşın nasıl  olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ortamlarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın  daha da fazla olduğunu biliyoruz ve hep bunu bugüne kadar ifade etmeye çalıştık.  Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini  öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum.  Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum. 83 milyon olarak herkes eşit  fedakarlık göstererek pandemi döneminde mücadeleye katkı sağlamalı yani kapalı ve  kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz."
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cenaze sosyal mesafe
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