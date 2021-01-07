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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş yerli aşı açıklaması

07 Ocak 2021 Perşembe - 21:36 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 21:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının, en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu bildirdi.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve  Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde  insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini belirtti.
 
Koca, "Kurumlarımızın tüm imkanları, en iyi aşıları ülkemize  kazandırmak için devrede." ifadesini kullandı.
 

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