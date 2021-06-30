Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası koronavirüs gündemi, 1 Temmuz normalleşme süreci ve Kovid-19 aşılamasındaki son duruma ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca 3. doz aşı ile ilgili kritik kararı da açıkladı. İşte detaylar...

Yarın başlayacak yeni normalleşme öncesi Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Delta varyantının arttığı ülkeler arasında yüksek doz aşı yapanlar da var.

50 YAŞ ÜZERİ VE SAĞLIKÇILAR İÇİN 3. DOZ AŞI KARARI

Bugün 3. doz aşı için değerlendirmelerde bulundu. 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşıyı olmak için randevu alabileceklerdir.

HASTALIK GEÇİRENLER İÇİN AŞI SÜRESİ 3 AYA İNDİ

Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir.

BioNTech aşısında 2 doz arası süre 4 haftaya indi.