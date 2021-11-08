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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 40 bin yeni sağlık personeli açıklaması!

08 Kasım 2021 Pazartesi - 23:00 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 23:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum' ifadelerini kullandı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da '40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.' ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.' dedi. 

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