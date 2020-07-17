Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 41 bin 215 test yapıldı, 926 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 1014 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124, toplam vaka sayısı 217 bin 799, toplam vefat sayısı 5 bin 458, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1226, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 199 bin 834 oldu.