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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı

DHA, AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 19:57 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 20:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca, "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan." açıklamasında bulundu.


Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka  sayısı 203 bin 456, toplam can kaybı 5 bin 186 oldu. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 52 bin 141 test yapıldı, 1172 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1313 kişi iyileşti.
 
Toplam test sayısı 3 milyon 535 bin 818, vaka sayısı 203 bin 456,  vefat sayısı 5 bin 186 olarak kayıtlara geçti.
 
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1082, solunum cihazına bağlı hasta sayısı  374, toplam iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 278 oldu.
 
 
 
"Vakaların azalması zaman alıyor"
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin değerlendirmede  bulundu.
 
24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısının 1172'ye indiğini belirten  Fahrettin Koca, "Virüsün yayılması hızlı, vakaların azalması zaman alıyor. Son 1  haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı  konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş  grubundan." ifadesini kullandı.
 
 

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