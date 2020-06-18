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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı

DHA |  18 Haziran 2020 Perşembe - 20:40 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 21:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 31, can kaybı 4 bin 882 oldu.


Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 031, can kaybı 4  bin 882 oldu. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre; bugün 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1382 kişi iyileşti.
 
Toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, vaka sayısı 184 bin 31, vefat  sayısı 4 bin 882 olarak kayıtlara geçti.
 
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı hasta sayısı  311, toplam iyileşen hasta sayısı ise 156 bin 022 oldu.
 
 
"Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin  yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta  sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali hepimizi  ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." ifadesini kullandı.

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