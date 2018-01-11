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Sağlık Bakanı Demircan: 55 bin kişiyi işe alacağız

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 11:01 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 11:40

Sağlık çalışanlarımızın şartlarını iyileştirmek için bir yasal çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Demircan, 2018 yılında yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alınacağını duyurdu.


Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 55 bin sağlık personeli alınacağını söyledi.

55 BİN KİŞİ ALINACAK

Yoğun bakım yatak sayısını artırmaya devam edeceğiz, personel sayımızı da artırmak istiyoruz. 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacak. Bu, yüksek bir rakam. Her sene yaklaşık 9 bin civarında hekim kadroya dahil oluyor. Ediyor 36 bin. Bizim bu seneden alacağımız kadro miktarı var, taşeron sistemi kalktığı için, bu alımı yapmadık. 2017'den 2018'e aktarılan bir 10 bin işçi çalışan alacağız. Ayrıca 2018 için de 9 bin kontenjan verildi. Yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız.

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