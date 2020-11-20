Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? 12 bin personel alımı için başvuru tarihi, branş ve kadro dağılımı belli mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı ardından alım bekleyen sağlıkçılara müjde verdi. Koca, "Önümüzdeki günlerde 12 bin sözleşmeli sağlık personelini alıyoruz. KPSS puanına göre alım yapılacak ve 7 bini hemşire alımı şeklinde olacak" dedi. Açıklamanın ardından gözler, personel alımlarının ne zaman yapılacağına çevrildi. Sağlık Bakanı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinden çalışmak isten 12 bin sağlık çalışanı alımı için gözlerini Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığı'na 12 bin personel alınacağını duyuran Sağlık Bakanı Koca, Kasım ayının ilk haftasında ilanın çıkacağını bildirmişti. Sağlık Bakanı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? 12 bin personel alımı için branş ve dağılımı belli mi?

12 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN BRANŞ VE DAĞILIMI BELLİ Mİ?

KPSS puanına göre alım yapılacağını belirten Koca, 12 bin sağlıkçıdan 7 bininin hemşire olacağını söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önce personel alımında açıklanan şartlar şu şekildeydi;

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.