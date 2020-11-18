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Sağlık Bakan Yardımcısı görevine Sabahattin Aydın atandı

AA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 3:05 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 3:06

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Güven görevden alındı.
 
Güven'in yerine Sabahattin Aydın atandı.

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Sağlık Bakan Yardımcısı Resmi Gazete Sabahattin Aydın
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