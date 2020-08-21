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Sağlık Bakan Koca: Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor

AA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 21:32 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 21:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu 32 vaka sayısı ve karantinaya yol açmasının hikayesini paylaştı.


Bakan Koca, Twitter hesabından Kovid-19 belirtileri olan bir kişinin,  kurallara uyulmaması sonucu vaka sayısının nasıl artığına ilişkin bilgi notunu  yayımladı.
 
Koca, "Özetini okuyacağınız olay, belirtileri olan bir kişinin,  kurallara uyulmaması sonucu, 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının  hikayesidir. İyi haberle gündem olalım. Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Ordu'daki olaya ilişkin bilgi notunda, şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Bakanım,  Ordu'daki olayda bulaş ve karantina süreci şu  şekilde gerçekleşmiştir. İki aile düğün için İstanbul’dan birlikte hareket  etmiş. Seyahat sırasında belirtileri olan, daha sonra da pozitif olduğu tespit  edilen kişi yolculuk esnasında bir araçtan diğerine geçmiş. Böylece iki  araçtakiler de temaslı olmuş. Düğün hazırlıklarında kendisinin makyaj  malzemeleri başka hanımlar tarafından kullanılmış. İki gün süren, kurallara  uyulmayan, yemekli, oyunlu düğünde bulaş hızlıca gelişmiştir. Filyasyon  ekiplerimiz, ilk vakadan sonra 13 kişiye tanı koymuş, 65 yakın temaslı tespit  edilmiştir. Kınanın ve düğünün yapıldığı bölge karantinaya alınmıştır.  Karantina süreci içinde düğün kaynaklı toplam vaka sayısı 32'ye ulaşmıştır.  Son vakayı takiben 14 gün hiç yeni vaka tespit edilmemesi üzerine bölgenin  karantinası kaldırılmıştır."
 

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