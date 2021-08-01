Sağlığı tehdit eden 8 yaz enfeksiyonu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkes tatilde. Ancak deniz ve havuz keyfinizin kabusa dönmemesi için yaz enfeksiyonlarına karşı önlem almak şart! Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman sağlığı tehdit eden yaz enfeksiyonlarını anlattı.

Yaz aylarıyla birlikte enfeksiyon şikayetlerinde artış yaşandığını dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, “Yaz ayları özellikle ortam ısısının artışı nedeni ile bakteri cinsi mikropların üremesinde kolaylık sağlar. Bu nedenle sıcaklarda daha çok bakteriyel enfeksiyonlarda artış olur.” dedi. Prof Dr. Arman özellikle kavurucu sıcakların yaşandığı bugünlerde sağlığı tehdit eden yaz enfeksiyonlarını anlattı.

MİDE BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARI

Ortam ısısının artmasıyla birlikte uygun ısıda saklanmayan yiyeceklerde mikroplar kolayca mideden geçip hastalığa neden olabilir. Daha çok ishal ile kusma ile kendini gösterir. Buradaki temel nedenlerden biri, fazla sıvı alımı ile midemizdeki asit miktarı seyrelmesi, böylece bakterilerin öldürülmesini sağlayan önemli bir bariyer olan mide asidinin koruyucu etkisinin azalmasıdır. Diğer taraftan da ortam ısısının artmasıyla birlikte uygun ısıda saklanması gereken yiyeceklerde hatalar olabilir. Bu şekilde yiyeceklerin üstünde çoğalan mikroplar, midede zaten asit bir miktar seyreldiğinden kolayca mideden geçip hastalığa neden olabilir.

SU SPORLARI İLE İLGİLİ ENFEKSİYONLAR

Havuzlarda uygun klorlama olmazsa yüzeysel cilt enfeksiyonları, göz enfeksiyonları ve dış kulak enfeksiyonu, ciltte kıl kökünün minik iltihaplanmaları gibi enfeksiyonlar görülebilir. Koronavirüs bulaşı açısından ise mesafe kuralını göz ardı etmemek gerekir.

GÖZ ENFEKSİYONLARI

Klor bazlı maddelerin uygunsuz kullanımı tahrişlere, kornea yüzey bozukluklarına ve gözün savunma sisteminin zayıflamasına neden olur. Belirtileri çapaklanma, kızarıklık, bulanık görme, kaşıntı, yanma ve batmasıdır.

SİNDİRİM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI

Rotavirüs, Hepatit A, Salmonella, Shigella, E. Coli (Turist ishali) olmak üzere çok çeşitli virüs ve bakteriler su sirkülasyonu ve klorlamanın yetersiz olduğu havuzlarda uzun süre canlılığını koruyabilirler.

GENİTAL BÖLGE VE İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Daha çok uygunsuz koşullara sahip havuzlardan kaynaklanır. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, bel ve kasık ağrı sı, genital bölgede ağrı, kaşıntı ve akıntı gibi belirtilerle kendini gösterir. Genital siğiller de, havuzlardan bulaşabilir.

DERİ ENFEKSİYONLARI VE MANTARLAR

Aşırı miktarda klor kullanılan havuz suları, duyarlı bazı kişilerde ciltte tahrişe neden olabilir. Hijyenik olmayan ortamlardan ya da temiz olmayan havlulardan da uyuz, impetigo gibi deri hastalıkları bulaşabilir.

DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONLARI VE SİNÜZİT

Dış kulak yolu enfeksiyonu, sulu ortamı seven bakteriler ve bazen de mantara sebep olur. Şiddetli kulak ağrısı, kulakta akıntı ve işitme azlığı, kaşıntı ve ileri durumlarda kulakta şişme ve kızarıklığa neden olur.

ZATÜRRE

Merkezi klimaların kullanıldığı ortamlardan kaynaklanabilecek ve bir tür zatürre olan lejyoner hastalığı da yaz enfeksiyonları arasındadır.

ÖNERİLERE UYUN, ENFEKSİYONLARDAN KORUNUN

- Klorlamanın ve su sirkülasyonunun yeterli olmadığını düşündüğünüz havuzlara girmeyin.

- Havuzda kesinlikle su yutmamaya özen gösterin. Özellikle sakız çiğnerken, su yutulabileceği için yüzerken sakız çiğnemeyin.

- Çocuk havuzu ve yetişkin havuzlarının ayrı olduğu tesisleri tercih edin.

- Islak mayo ile uzun süre oturmayın, mutlaka kurulanın.

- Havuzun bulunduğu kısma girmeden ayakların antiseptik solüsyonlar ile yıkandığı, havuza girmeden duş almanın ve bone kullanımının zorunlu olduğu tesisleri tercih edin.

- Havuzdan çıktıktan sonra hemen duş alarak üzerinizdeki olası mikrop ve fazla klordan temizlenin ve temiz çamaşırlar giyin.

- Havuzdan çıkar çıkmaz kurulanın. Çünkü bazı bakterilerin, uyuz ve mantar gibi enfeksiyonların gelişiminde nem, çok önemlidir.

- Aktif bir kulak enfeksiyonunuz varsa ya da kulağınıza tüp takıldı ise havuza girmekten kaçının.

- Göz enfeksiyonları açısından, havuz suyuyla teması en aza indirmek ve bu amaçla yüzücü gözlüğü kullanmak yararlı olur.