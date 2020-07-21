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Safiye Soyman ortalığı karıştırdı!

Safiye Soyman ortalığı karıştırdı! Celil Nalçakan önceki akşam Yalıkavak Cundalı’da sahneye çıktı. Oyuncuyu dinlemeye gelenler arasında Seda Sayan, Safiye Soyman ve Ece Erken de vardı.
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